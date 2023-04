Business news: Brasile, creati 195.171 posti di lavoro a marzo 2023, 97,6 per cento in più su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia brasiliana ha generato 195.171 nuovi posti di lavoro regolari a marzo del 2023, in crescita del 97,6 per cento rispetto a marzo 2022, quando furono creati 98.786 posti di lavoro. Lo riferisce il ministero del Lavoro diffondendo i dati del Registro generale degli impiegati e dei disoccupati (Cadeg). Il saldo positivo nasce dalla differenza tra assunzioni (2.168.418 milioni) e licenziamenti (1.973.247 milioni). Nei primi tre mesi dell'anno sono stati generati 526.173 posti di lavoro, in calo del 15,03 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, quando furono generati 619.318 nuovi posti di lavoro. (Res)