Paraguay: scrutinio presidenziali al 31 per cento, candidato di governo molto avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 31,75 per cento delle schede scrutinate, Santiago Pena, candidato del governativo Partido colorado (Pc), è in testa nelle presidenziali del Paraguay. L'ex ministro dell'Economia gode al momento del 45,71 per cento dei voti, contro il 28,55 per cento di Efrain Alegre, candidato della Concertacion, oggi all'opposizione. "Una distanza irreversibile", ha detto uno dei responsabili del Pc, Waldo Almiron, convocando una conferenza stampa per rivendicare la vittoria. Al terzo posto, la Cruzada Nacional, con il candidato ultra conservatore, Payo Cubas, che arriva al 18,90 per cento. La Alianza nacional republicana, l'altro nome con cui è conosciuto il Pc, otterrebbe anche la maggioranza in Parlamento, con circa il 46 delle preferenze tanto in Senato quanto alla Camera. La Alianza nacional republicana, l'altro nome con cui è conosciuto il Pc, è avanti anche nella (Abu)