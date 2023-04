Italia-Regno Unito: Meloni, legati da valori e interessi comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Molte grazie Kemi Badenoch. È stato un grande piacere conoscerti. L'Italia e il Regno Unito sono legati da valori e interessi comuni e sono certo che il lavoro che stiamo svolgendo per le aziende italiane e britanniche possa rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione in molti settori promettenti”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo ad un messaggio inviatole dalla ministra per gli Affari economici britannica, Kemi Badenoch. (Rin)