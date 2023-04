Sudan: parti in conflitto estendono il cessate il fuoco di 72 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il meccanismo trilaterale costituito dall'Unione africana (Ua), dall'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) e dalle Nazioni Unite (Onu) ha invitato il comandante delle Forze armate sudanesi (Saf), generale Abdel Fattah Asl Burhan, e il comandante delle Forze di supporto rapido (Rsf), generale Mohamed Hamdan Dagalo "Hemmeti", ad accettare un'altra estensione del cessate il fuoco di 72 ore in Sudan. Le Saf si sono impegnate a prorogare il cessate il fuoco per 72 ore, così come le Rsf che hanno annunciato il proprio impegno per l'estensione del cessate il fuoco di 72 ore per consentire l'accesso umanitario.(Res)