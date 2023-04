Business news: Brasile-Portogallo, firmati accordi cooperazione economica e internazionalizzazione aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile e il Portogallo hanno firmato un accordo con l'obiettivo di favorire la cooperazione economica nei mercati dei paesi della Comunità dei paesi di lingua portoghese (Cplp), incentivare lo sviluppo e l'internazionalizzazione di startup e promuovere la crescita di piccole e medie imprese. L'accordo è stato favorito dai governi dei due Paesi nel corso della visita di stato del presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, in corso in Portogallo. Il memorandum è stato firmato dall'Agenzia brasiliana per la promozione delle esportazioni (Apex) e dall'Agenzia portoghese per gli investimenti e il commercio estero (Aicep). (Res)