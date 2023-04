© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera, di ritorno dall’Ungheria, come di consueto al termine di ogni Viaggio Apostolico, Papa Francesco si è recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore, sostando in preghiera davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani. Quindi, al termine della visita, ha fatto rientro in Vaticano. Lo fa sapere la Sala stampa vaticana. (Civ)