Uzbekistan: referendum costituzionale valido, affluenza superiore all’80 per cento (3)

- Al fine di potenziare l’autonomia della magistratura viene introdotto un sistema di elezione da parte del Senato di tutti i membri del Consiglio supremo dei giudici. Le modifiche introdotte, a questo proposito, sono volte anche a rafforzare l’indipendenza dei tribunali, l'immunità dei giudici e l'assenza di responsabilità in casi specifici. Ai cittadini è concesso di ricorrere alla Corte costituzionale in merito alla costituzionalità delle leggi applicate in tribunale. A livello locale la nuova Costituzione abolisce l’istituto dei “khokim” (governatori) alla guida dei “kengash” (consigli locali), a partire dal 2024 su base provinciale e dal 2026 su base distrettuale. Ai “mahalla”, leader delle comunità locali il cui ruolo è storicamente riconosciuto dalla tradizione uzbeca, la nuova Costituzione conferisce poteri decisionali indipendenti per risolvere i problemi quotidiani della popolazione, creando per questo opportunità organizzative e finanziarie. (segue) (Res)