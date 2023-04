Uzbekistan: referendum costituzionale valido, affluenza superiore all’80 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova Costituzione garantisce la libertà dei media e “il loro diritto di cercare, ricevere, utilizzare e diffondere informazioni”, con il perseguimento di quegli atti volti a “ostacolare o interferire” con le attività dei media e dei giornalisti. Per la prima volta, la Costituzione include un capitolo separato sulle istituzioni della società civile e le garanzie per le loro attività, con l’obiettivo di rafforzare il clima di apertura, trasparenza e legalità nella società. Il testo prevede che lo Stato si assuma una serie di nuovi obblighi per ridurre la povertà, garantire occupazione e prevenire la disoccupazione. Viene garantito, ad esempio, che le famiglie a basso reddito ricevano assistenza finanziaria dallo Stato. Ogni cittadino, si stabilisce, ha diritto alla casa e a incentivi da parte dello Stato per la costruzione di alloggi. Per la prima volta, viene sancito l’obbligo per lo Stato di adottare misure per migliorare la qualità della vita delle categorie socialmente bisognose della popolazione, creare le condizioni per la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita della società e dello Stato, garantire i loro diritti. Lo Stato si impegna inoltre a fornire assistenza alle persone con disabilità per l’istruzione e il lavoro. (segue) (Res)