Uzbekistan: referendum costituzionale valido, affluenza superiore all’80 per cento (5)

- Il più alto dovere dello Stato è considerato nella nuova Costituzione quello di garantire i diritti umani e le libertà. Secondo le norme introdotte, le ambiguità che sorgono nella legislazione tra il cittadino e le autorità statali saranno interpretate a favore del cittadino e le misure legali devono essere sufficienti e proporzionate per raggiungere l'obiettivo di diritto. In particolare, una persona non può essere trattenuta per più di 48 ore senza un’ordinanza del giudice, e se la legittimità e la fondatezza del fermo non sono dimostrate in tribunale, la persona è soggetta a rilascio immediato. I motivi dell’eventuale fermo e i diritti del cittadino devono essere spiegati in un linguaggio comprensibile. Inoltre, viene garantito il “diritto al silenzio” dell'accusato e dell'imputato. Tali disposizioni garantiscono l'inviolabilità della libertà personale e la prevenzione della detenzione illegale. Per la prima volta viene stabilito anche che il diritto alla segretezza della corrispondenza, delle conversazioni telefoniche, degli invii postali, dei messaggi elettronici e di altro tipo può essere limitato solo da una sentenza del tribunale. Il lavoro forzato viene abolito. (segue) (Res)