Uzbekistan: referendum costituzionale valido, affluenza superiore all’80 per cento (7)

- Nella nuova Costituzione trova spazio un capitolo dedicato appositamente ai giovani. Lo Stato diventa responsabile della garanzia della tutela dei diritti personali, politici, economici, sociali, culturali e ambientali dei giovani, è chiamato a incoraggiare la loro partecipazione attiva alla vita della società e dello Stato, creare le condizioni per il loro sviluppo spirituale, intellettuale, creativo, fisico e morale, incoraggiarli a esprimersi pienamente nella vita. Infine, il testo crea le basi per la formazione di un'economia di mercato libera rafforzando le garanzie dell'attività imprenditoriale, sviluppando le relazioni di mercato, creando le condizioni per una concorrenza leale, assicurando un clima favorevole agli investimenti e agli affari, istituendo un sistema di tassazione equa e limitando le attività di monopolio. Non mancano disposizioni per la tutela dell’ambiente, ambito nel quale viene determinata la responsabilità del governo anche per la conservazione della biodiversità e la lotta al cambiamento climatico, così come la necessità per le autorità di discutere pubblicamente con la popolazione dei piani urbanistici. (Res)