Libia: ministro Esteri Riad riceve inviato Onu, necessario fermare ingerenza straniera

- In Libia è necessario fermare l'ingerenza straniera. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, principe Faisal Bin Farhan, durante l'incontro a Riad con Abdoulaye Bathily, rappresentante speciale del segretario generale per la Libia e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia. Durante l'incontro, il principe Faisal ha sottolineato il sostegno del Regno alla soluzione libico-libica sotto l'egida dell'Onu. Le parti hanno discusso dei modi per far avanzare il processo politico in Libia e hanno esaminato gli sforzi delle Nazioni Unite per risolvere questa crisi. (Res)