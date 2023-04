Egitto-Qatar: i ministri delle Finanze discutono di cooperazione congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze dell'Egitto, Mohamed Maait, ha incontrato l'omologo del Qatar, Ali bin Ahmed al Kuwari, a margine delle riunioni annuali congiunte degli organismi finanziari arabi, in Marocco. Lo riferisce una dichiarazione del ministero delle Finanze egiziano, secondo cui il Qatar cerca di stimolare gli investimenti in Egitto sulla scia degli storici legami tra Doha e Il Cairo. "Non vediamo l'ora di attrarre più investimenti in settori di sviluppo promettenti, in particolare nell'ambito della transizione verde, e concentraci sulla produzione di energia da fonti rinnovabili", ha affermato Maait. Il ministro ha precisato che "l'Egitto auspica di rafforzare la cooperazione finanziaria, fiscale e doganale con il Qatar, per contribuire a creare un ambiente più stimolante per il commercio, la produzione e l'esportazione tra i due Paesi. Il ministro del Qatar ha invitato Maait a partecipare al Qatar Economic Forum, che si terrà dal 23 al 25 maggio a Doha. (Cae)