Decreto lavoro: bozza, taglio del cuneo fiscale fino al 7 per cento

- Può arrivare fino al 7 per cento il taglio dei contributi previdenziali. Nella bozza delle decreto Lavoro che domani arriverà in Consiglio dei ministri, si legge infatti che “per i periodi di paga dal primo luglio 2023 al 30 novembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, la misura dell’esonero stabilita dal primo periodo in due punti percentuali è elevata a sei punti percentuali, fermi restando l’ulteriore incremento di un punto percentuale dell’esonero disciplinato dal medesimo primo periodo e quanto previsto dal secondo periodo del presente comma”. (Rin)