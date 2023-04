Roma: direttore Caritas su situazione Termini Esquilino, la strada è il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella zona della stazione Termini e del quartiere Esquilino "convivono tre grandi questioni: quella della giustizia sociale, quella della sicurezza e quella economica. Problemi complessi che vanno affrontati insieme, e senza contrapposizioni. Occorre dialogare - istituzioni, categorie sociali ed economiche, realtà del volontariato e dell’impegno religioso - per venire a capo di questioni mai affrontate in passato, se non in modo emergenziale". È quanto si legge in una nota del direttore della Caritas di Roma, Giustino Trincia. "È indispensabile mettere insieme umanità e sicurezza, con la consapevolezza che il benessere dei cittadini non si garantisce solo con misure di ordine pubblico - prosegue la nota -. Meno aiutiamo e accogliamo le persone che sono ai margini, più le rendiamo invisibili, condannandole a comportamenti illegali e a vivere cioè di espedienti". (segue) (Com)