Roma: direttore Caritas su situazione Termini Esquilino, la strada è il dialogo (2)

- "La presenza della Caritas di Roma alla stazione Termini, come di altre realtà del volontariato e dell’associazionismo, è un luogo che garantisce l’accoglienza e si pone come presidio di legalità nel territorio - aggiunge il direttore della Caritas di Roma -. Così come lo è l’impegno delle comunità parrocchiali della diocesi di Roma, che insieme ai servizi di ascolto, mensa, docce e vestiario, dal 2015 hanno avviato forme di accoglienza diffusa con l’ospitalità di persone senza casa o in fuga dai propri paesi di origine. Sono più di settanta le parrocchie romane che ospitano una o più persone senza dimora, oltre molte altri Istituti religiosi che hanno accolto i profughi afgani e ucraini". (segue) (Com)