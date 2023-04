Roma: direttore Caritas su situazione Termini Esquilino, la strada è il dialogo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certo si può fare di più - sottolinea Trincia -, ma il problema è troppo grande e il volontariato può essere solo una parte della risposta; ci sono migliaia di persone e famiglie in grandi difficoltà. Nel censimento del 2021 l’Istat parla di 23.420 residenti senza tetto e senza dimora nella Città Metropolitana di Roma (7.647 donne). Di questi, si stima, siano più di 8 mila quelli che ogni notte dormano in strada. Per questo, quando si parla di riqualificare una città, in termini di decoro e sicurezza, occorre essere inclusivi, avere idee e collaborare. I poveri, i senza dimora, non vanno nascosti, portati lontano perché danno fastidio al decoro e agli interessi economici, ma vanno ascoltati, accolti e messi in grado di uscire dalle loro emergenze, grazie all’aiuto di tutti". (segue) (Com)