Decreto lavoro: bozza, 60 milioni per attività socio-educative minori

- Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, secondo quanto previsto dalla bozza del decreto Lavoro che arriverà domani in Consiglio dei ministri, “è istituito, nello stato di previsione della spesa del ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l’anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori”. (Rin)