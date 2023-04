Decreto lavoro: bozza, tetto fringe benefit sale a 3 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 3 mila euro il tetto dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli a carico. E quanto prevede la bozza del decreto Lavoro che domani il governo si appresta a varare in Consiglio dei ministri. Nell’articolo 35 del testo si legge infatti che “Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3 mila euro”. (Rin)