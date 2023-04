Primo maggio: in un video gli auguri della Camera di commercio di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro è impegno, dignità, futuro, crescita, costituzione. Queste le parole scelte dalla Camera di commercio di Roma per celebrare il primo maggio e quindi la festa dei lavoratori. "Da 75 anni il nostro Paese fonda i suoi principi, i suoi valori e la sua identità sul lavoro", viene sottolineato nel video in cui sono riportate anche le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "È il momento per tutti, a partire dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di mettersi alla stanga". Il filmato raccoglie immagini del mondo del lavoro e della città di Roma e augura a Roma, all'Italia e ai lavoratori: "Buon primo maggio".(Rer)