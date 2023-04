Sudan: il Regno Unito organizza un volo di evacuazione straordinario per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il Regno Unito organizzerà un volo di evacuazione straordinario dei cittadini britannici ancora in Sudan. Lo ha annunciato il governo di Londra in un comunicato. Il volo eccezionale partirà da Porto Sudan domani. “I cittadini britannici che desiderano lasciare il Sudan su questo volo devono andare al centro britannico di gestione dell’evacuazione all’aeroporto internazionale di Porto Sudan il primo maggio prima delle 12 (ora locale)”, si legge nel comunicato. In precedenza l’esecutivo aveva informato che le operazioni di evacuazione erano terminate con il decollo dell’ultimo volo dalla pista di Wadi Seidna, a nord della capitale Khartum, ieri sera. “Il governo britannico non compie più voli di evacuazione dalla pista di Wadi Seidna alla luce del calo delle richieste da parte di cittadini britannici e di una situazione a terra che resta instabile”, prosegue il comunicato. “Il Regno Unito ha finora evacuato oltre 2.100 persone dal Sudan nella più grande e più lunga evacuazione di qualsiasi Paese occidentale. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per il funzionamento di questa evacuazione e per garantire che quante più persone possibile fosserop portate al sicuro”, ha commentato il ministro degli Esteri, James Cleverly. Il ministro della Difesa, Ben Wallace, ha invece ringraziato le forze armate per “aver assicurato che ci fosse un’alternativa a Wadi Seidna”. (Rel)