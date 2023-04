Filippine: presidente Marcos partito per Washington, domani incontro con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos junior, accompagnato dalla moglie Liza Araneta Marcos e da una delegazione di funzionari e imprenditori, è partito oggi per gli Stati Uniti per una visita ufficiale in programma fino al 4 maggio. Domani a Washington è in programma l’incontro bilaterale con il presidente statunitense, Joe Biden. La visita, secondo un comunicato del ministero degli Esteri filippino, punta a ribadire i legami di amicizia tra i due Paesi e a far avanzare ulteriormente le relazioni e i legami politici, per realizzare partenariati socio-economici duraturi, nonché per rafforzare la cooperazione in materia di difesa e sicurezza. In particolare, Manila auspica una più stretta collaborazione in settori quali agricoltura, l’energia, i cambiamenti climatici, la trasformazione digitale e la tecnologia, l’assistenza umanitaria e il soccorso in caso di calamità, le catene di approvvigionamento e le infrastrutture. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in una recente nota, ha anticipato che i due leader discuteranno del rafforzamento dell’alleanza e che il presidente Biden riaffermerà “l’impegno ferreo degli Stati Uniti alla difesa delle Filippine”. Inoltre, saranno esaminate le opportunità per approfondire la cooperazione economica e per la transizione energetica e il contrasto al cambiamento climatico. (segue) (Fim)