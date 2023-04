Rifiuti: Baglio (Pd), da Fd'I strumentalizzazioni pretestuose su parole assessora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polemica in corso sulle parole dell'assessora ai Rifiuti di Roma Sabrina Alfonsi "è deltutto pretestuosa. La battuta rimbalzata sui social, e incriminata, risale allo scorso giugno, subito dopo l'incendio dell'ex Tmb2 di Malagrotta, ed è stata estrapolata ad arte da un più ampio intervento tenuto durante un confronto pubblico con l'associazione Tutti per Roma, Roma per tutti. Chi ha avuto l'intelligenza di ascoltare per intero il contributo dell'assessora capisce che si tratta di un paradosso, di una battuta detta per far capire quanto sia centrale il dibattito attorno al ciclo dei rifiuti in una città che non ha mai avuto un progetto". Lo dichiara in una nota la capogruppo del Pd in Assemblea capitolina, Valeria Baglio, in replica ai commenti di Fratelli d'Italia. "Per la prima volta ora abbiamo un piano con la P maiuscola, con i centri di raccolta, gli impianti di trattamento delle frazioni ed il termovalorizzatore per la quota residua. A Roma tornano a vedersi mezzi nuovi di Ama, operai che spazzano le strade, cassonetti intelligenti: questa è la strada giusta ed è l’unico fatto su cui ragionare. Il resto sono chiacchiere strumentali di chi non ha argomenti e non ha cuore il bene comune ma solo misere polemiche di bottega", conclude.(Com)