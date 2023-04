G7: viceministro Valentini, Intelligenza artificiale sia opportunità e non minaccia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Valentini ha poi aggiunto: "Riprenderemo e continueremo il percorso sviluppato in questa edizione: affrontiamo problemi che non si risolvono una volta per tutti ma dobbiamo gestire dei processi fondamentali delle nostre società che devono essere accompagnati costantemente, con continuità. La presidenza italiana proseguirà il lavoro sulla libera circolazione dei dati; sulla sicurezza delle reti; su come affrontare gli sviluppi sempre più nuovi della tecnologia". "Molti ritengono che al G7 digitale e tecnologico parliamo di cose distanti dalla società, ma queste sono questioni al cuore del funzionamento delle nostre società e delle nostre democrazie", ha concluso Valentini, inviando un saluto in particolare alla delegazione dell'Ucraina (invitata speciale) "al fianco della quale il G7 rimane schierato". (Rin)