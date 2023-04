Rifiuti: De Priamo (Fd'I), parole vergognose su raccolta da assessora giunta Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Le parole dell'assessora ai rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, nell'estratto di un video rilanciato sui social network da un circolo di Legambiente, "sono vergognose", secondo il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. De Priamo commenta un video - che è un breve estratto da una conferenza - in cui l'assessora parla del sostegno della città al progetto del termovalorizzatore e a un certo punto dice "il cammino va accompagnato, oggi siamo all'esasperazione e paradossalmente se noi cominciamo a pulire la città c'è meno consenso". In una nota De Priamo quindi spiega: "L'audio dell'assessore ai rifiuti di Gualtieri Sabrina Alfonsi, nel quale la stessa motiva la mancata pulizia della città con la necessità di tenere alto il consenso per il progetto del termovalorizzatore, rappresenta un fatto gravissimo rispetto al quale Gualtieri deve dare immediate spiegazioni". (segue) (Rer)