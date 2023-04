Vaticano: Papa a Budapest, un certo uso degli algoritmi può destabilizzare l'umano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Papa invita anche a pensare "all'erosione dei legami comunitari, per cui la solitudine e la paura, da condizioni esistenziali, paiono tramutarsi in condizioni sociali – ha detto Bergoglio – Quanti individui isolati, molto 'social' e poco sociali, ricorrono, come in un circolo vizioso, alle consolazioni della tecnica come a riempitivi del vuoto che avvertono, correndo in modo ancora più frenetico mentre, succubi di un capitalismo selvaggio, sentono come più dolorose le proprie debolezze, in una società dove la velocità esteriore va di pari passo con la fragilità interiore". L'intenzione del Papa, spiega lo stesso Pontefice, è "riflettere su questa 'tracotanza di essere e di avere', che già agli albori della cultura europea Omero vedeva come minacciosa e che il paradigma tecnocratico esaspera, con un certo uso degli algoritmi che può rappresentare un ulteriore rischio di destabilizzazione dell'umano", conclude Francesco. (Civ)