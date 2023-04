India: Modi celebra la centesima puntata del suo programma radiofonico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha celebrato oggi la centesima puntata del suo programma radiofonico “Mann Ki Baat”, un traguardo sottolineato con enfasi da numerosi esponenti del suo governo e dalla stampa del Paese. Per l’occasione anche Audrey Azoulay, la direttrice generale dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, ha inviato un messaggio di congratulazioni. Trasmesso dall’emittente pubblica “All India Radio” per la prima volta il 3 ottobre 2014 , il programma è andato in onda da allora con cadenza mensile raggiungendo grandi masse di ascoltatori ai quali il premier ha raccontato le sue attività e le sue idee. “Celebriamo la positività (…) Celebriamo anche la partecipazione”, ha esordito il leader rivolgendosi al suo pubblico. “Miei cari connazionali, questo programma non mi ha mai lasciato lontano da voi”, ha sottolineato il capo del governo, spiegando che per lui è stato “un modo per connettersi con l’uomo comune”. (segue) (Inn)