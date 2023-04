Vaticano: Papa, in comunismo e consumismo falsa idea di libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, durante l'incontro con il mondo della cultura, all'Università Cattolica Péter Pázmány di Budapest, ha parlato del "passaggio dal comunismo al consumismo". "Ad accomunare entrambi gli 'ismi' c'è una falsa idea di libertà – ha spiegato il Pontefice – quella del comunismo era una 'libertà' costretta, limitata da fuori, decisa da qualcun altro; quella del consumismo è una 'libertà' libertina, edonista, appiattita su di sé, che rende schiavi dei consumi e delle cose". Da qui il monito di Bergoglio: "Quanto è facile passare dai limiti imposti al pensare, come nel comunismo, al pensarsi senza limiti, come nel consumismo! Da una libertà frenata a una libertà senza freni – ha detto il Papa – Invece Gesù offre una via d'uscita, dicendo che è vero ciò che libera l'uomo dalle sue dipendenze e dalle sue chiusure. La chiave per accedere a questa verità è un conoscere mai slegato dall'amore, relazionale, umile e aperto, concreto e comunitario, coraggioso e costruttivo. È questo che le Università sono chiamate a coltivare e la fede ad alimentare", ha concluso Francesco. (Civ)