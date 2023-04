Israele-Ue: domani il ministro degli Esteri a Bruxelles per incontro con Borrell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen si recherà domani, primo maggio, a Bruxelles per incontrare l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Josep Borrell. Secondo quanto riferisce il sito informativo "Ynet", il ruolo dell'Iran nella regione del Medio Oriente sarà al centro dei colloqui. "Lo scopo dell'incontro è migliorare i rapporti con Borrell e convincerlo a prendere una posizione più dura contro Teheran durante la riunione di giugno del consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) a Vienna", evidenzia "Ynet". Nei mesi scorsi Israele ha impedito a Borrell di visitare lo Stato ebraico e i Territori palestinesi a causa delle sue critiche alle politiche di insediamento e alle attività delle forze di difesa (Idf) in Cisgiordania. (Res)