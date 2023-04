Rifiuti: Masi (Fd'I), Gualtieri chiarisca affermazioni assessora su raccolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto detto dall'assessora ai rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, in un estratto video divulgato sui social network "desta serie preoccupazioni e necessita di un chiarimento immediato da parte del sindaco Gualtieri". Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina di Fratelli d'Italia, Mariacristina Masi. "L'assessore Alfonsi - aggiunge Masi - afferma che pulire la città porterebbe a un consenso minore sul termovalorizzatore, questo non solo è grave da un punto di vista etico e politico, ma significherebbe che l'immagine e le esigenze della Capitale sono sacrificate all'altare del consenso intorno alle decisioni del sindaco. I cittadini pagano le tasse più alte d'Italia e adesso l'assessore afferma di non voler pulire volontariamente per pura opportunità politica? Gualtieri intervenga e spieghi immediatamente". (Com)