India: ministro della Difesa Singh in visita nelle Maldive da domani al 3 maggio

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa dell’India, Rajnath Singh, sarà in visita ufficiale nelle Maldive da domani al 3 maggio. Lo annuncia un comunicato del suo ministero, precisando che sono in programma colloqui con l’omologa Mariya Ahmed Didi e il ministro degli Esteri dello Stato insulare, Abdulla Shahid, con i quali saranno esaminate in modo approfondito le relazioni bilaterali. Singh, inoltre, sarà ricevuto dal presidente maldiviano, Ibrahim Mohamed Solih. Il rappresentante di Nuova Delhi donerà al Paese partner una nave da pattuglia veloce e un mezzo da sbarco e si recherà a visitare i siti di progetti congiunti. È previsto anche un incontro con la comunità indiana. L’India e le Maldive, ricorda la nota, stanno lavorando a stretto contatto per affrontare efficacemente le sfide condivise, tra cui la sicurezza marittima, il terrorismo, la radicalizzazione, la pirateria, il traffico di esseri umani, la criminalità organizzata e le catastrofi naturali, in linea con la visione indiana “Sicurezza e crescita per tutti nella regione” e con la politica “Prima il vicinato”.(Inn)