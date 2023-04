Primo maggio: Fratoianni (Si) su parole Meloni, a governo sono saltati i nervi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Evidentemente le critiche di merito e di metodo delle organizzazioni sindacali, il confronto spietato fra la propaganda del governo e la realtà di un mondo del lavoro sempre più precario e impoverito fanno saltare i nervi alla destra". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Non si spiegano altrimenti - prosegue il leader di Si - le parole stizzite usate dalla presidente Meloni verso il leader della Cgil che ha osato svelare l'imbroglio. Hanno vinto le elezioni qualche mese fa ma non sono diventati i padroni del Paese, se lo devono mettere - conclude Fratoianni - bene in testa".(Com)