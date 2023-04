Germania: incendio doloso in una struttura per rifugiati a Darmstadt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio doloso ha distrutto una struttura per rifugiati a Rossdorf, nei pressi di Darmstadt, in Assia. Lo ha reso noto il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Nell’incendio non è rimasto ferito nessuno perché la struttura, predisposta a ospitare fino a oltre 200 persone, ancora non accoglieva rifugiati. Le autorità locali avevano deciso di approntare la struttura perché quelle a disposizione nel distretto sono ormai pari a zero e ci sono state proteste contro l’uso emergenziale dei palazzetti dello sport. Per gli autori dell’incendio doloso, sulle cui circostanze è stata aperta un’indagine, è stato facile accedere all’area della struttura, isolata dagli altri edifici nelle vicinanze e collocata in un’area industriale circondata da alberi, protetta soltanto da una recinzione. Le fiamme hanno distrutto i container nella parte frontale della struttura, mentre la parte sul retro è stata risparmiata dai danni e può, pertanto, essere utilizzata. Le autorità locali prevedevano in origine di accogliere i primi rifugiati a maggio. “Anche se fortunatamente nessuno ci viveva, bruciare un rifugio per profughi mostra un terribile disprezzo per gli esseri umani. Se il sospetto è confermato, gli autori devono essere severamente puniti”, è stato il commento della ministra dell’Interno, Nancy Faeser. (Geb)