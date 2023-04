Trasporti: Angelucci (Pd), Ferrara dimentica che Roma-Lido è gestita da Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del M5s Paolo Ferrara "stupisce che sia così attento, ma altrettanto poco preparato sull'amministrazione capitolina, e quindi non abbia ancora saputo che la ferrovia Roma-Lido è passata alla gestione Cotral, come anche la Roma nord, da quasi un anno". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino del Pd, Mariano Angelucci, in replica al collega del M5s. "Forse - aggiunge Angelucci - ebbro del suo ruolo di oppositore ossessivo del sindaco di Roma, ha anche dimenticato che negli anni della fallimentare esperienza grillina, Roma, che gestiva tramite Atac la ferrovia Roma-Lido, ha ricevuto circa 300 milioni l'anno dalla Regione solo per la gestione delle tre ferrovie ex concesse. Con tutte quelle risorse, l'illuminata amministrazione Raggi, riuscì solo a fare quello in cui sono campioni indiscussi: lo scaricabarile per coprire la completa inadeguatezza ad amministrare e a risolvere i problemi. Ferrara pensi e si informi prima di fare le sue sparate". (Com)