Israele-Usa: il presidente della Camera McCarthy giunto a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, ha definito Israele "una nazione benedetta" oggi a Gerusalemme, dove è giunto in vista del discorso di domani, primo maggio, alla Knesset, il parlamento. "Israele sei una nazione benedetta", ha scritto McCarthy nel libro dei visitatori del Muro Occidentale, aggiungendo: "I nostri valori condivisi uniscono un legame che non si spezzerà mai". Il repubblicano della California guida una delegazione composta da 20 membri del Congresso Usa. McCarthy, che diventerà il secondo presidente della Camera degli Stati Uniti a parlare al plenum della Knesset, è stato accolto oggi all'aeroporto Ben Gurion, a Tel Aviv, dall'omologo israeliano Amir Ohana, esponente del partito Likud. Prima di giungere in Israele McCarthy si è recato in Giordania. "La Giordania è il primo Paese che ho scelto di visitare come relatore. C'è una ragione per questo", ha twittato. "Sono un alleato strategico in Medio Oriente e condividono il nostro impegno per la pace, la prosperità e la stabilità nella regione", ha aggiunto. (Res)