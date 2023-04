Primo maggio: Malan (Fd'I), incredibile attacco dei sindacati al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha dell'incredibile l'atteggiamento della triplice sindacale che, invece di essere soddisfatta per un governo che vara un provvedimento che aumenta i soldi in busta paga ai lavoratori con redditi medio bassi, imbastisce una polemica sull'opportunità di approvare un simile decreto nel giorno del Primo maggio". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, che aggiunge: "Forse che sarebbe stato meglio aumentare le tasse, ridurre gli stipendi e dare soldi a chiunque, senza alcun controllo? Ah, quello lo facevano i governi della sinistra, ma con il governo Meloni è cambiata la musica. Probabilmente non quella del concerto di domani, che sembra sia l'unica cosa interessi ai sindacati", conclude.(Rin)