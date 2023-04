Lavoro: Federcuochi, restringere accesso a reddito cittadinanza è misura condivisibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo le restrizioni introdotte dall'attuale governo per l'accesso al Reddito di Cittadinanza una misura condivisibile". Alla vigilia del Primo maggio, Festa dei Lavoratori, la Federazione italiana cuochi ha così commentato il sondaggio dal quale è emerso che il 63 per cento degli elettori è favorevole alla riforma del governo sul reddito di cittadinanza, consentendone l'erogazione solo a coloro che non possono lavorare per ragioni oggettive e che altrimenti non avrebbero altri mezzi di sostentamento. "Auspichiamo - aggiunge Federcuochi - che si dia seguito anche alla proposta di un sussidio ai disoccupati che consenta loro di seguire corsi di formazione professionale, così da incrementare significativamente le possibilità di ottenere un lavoro". (Rin)