Russia: generale Kuzmenkov nominato viceministro della Difesa per la logistica

- Il generale russo Alexej Kuzmenkov è stato nominato viceministro della Difesa competente per la logistica. Lo hanno reso noto le forze armate russe in un comunicato. In questo ruolo, Kuzmenkov, che è vicedirettore della Guardia nazionale dal 2019, sostituirà il generale Mikhail Mizintsev, nominato lo scorso settembre a pochi giorni dall’annuncio fatto dal presidente Vladimir Putin per una mobilitazione militare parziale. Il nome di Mizintsev e la sua rimozione non vengono menzionati nel comunicato. (Rum)