Energia: Silvestroni (Fd'I), vicini ai cittadini su emergenza bollette

- “Fratelli d’Italia, attraverso il governo, si è mossa prontamente attraverso il decreto Bollette per rispondere all’emergenza sempre più impellente del caro bollette". Lo ha affermato il senatore di Fratelli d’Italia e segretario di presidenza Marco Silvestroni, che ricorda come fra le misure vi sia "la riduzione dell'Iva sul gas al 5 per cento, la proroga del bonus sociale per le famiglie in difficoltà, la riduzione degli oneri di sistema per il gas, il contributo per i consumatori che si tengono sotto i 5 mila metri cubi solo per il mese di aprile e in maniera ridotta.Il decreto prevede anche un contributo di compensazione delle spese di riscaldamento per tutti i cittadini, indipendentemente dalle soglie di reddito e prevede anche aiuti alle imprese". Importanti novità" anche sul fronte sanitario, tra cui un intervento sul payback per i dispositivi medici. Ancora una volta una dimostrazione della concretezza della politica di Fratelli d’Italia e del governo Meloni", conclude. (Com)