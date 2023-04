Sudan: Rsf annunciano proroga tregua umanitaria, riservisti polizia schierati a Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di supporto rapido (Rsf) del Sudan hanno annunciato una proroga della tregua umanitaria di 72 ore a partire dalla mezzanotte. Le Rsf, guidate dal generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo, sono in conflitto con le Forze armate sudanesi (Saf), l’esercito regolare che fa capo al generale e presidente di fatto Abdel Fattah al Burhan, dal 15 aprile. La polizia centrale ha reso noto di aver schierato nelle strade della capitale, Khartum, le forze di riserva per mantenere la sicurezza e proteggere le proprietà pubbliche e private. Dall’inizio della crisi non è la prima volta che vengono concordate tregue, di durata variabile da poche ore a 72 ore, ma gli scontri non si sono fermati. Secondo i dati del ministero della Sanità aggiornati al 27 aprile 528 persone sono morte e 4.599 sono rimaste ferite. (segue) (Res)