Decreto lavoro: bozza, 5.4 miliardi nel 2024 per Assegno inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È istituito, a decorrere dal primo gennaio 2024, l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro”. E’ quanto si legge nell’articolo I della bozza del decreto Lavoro che arriverà domani in Consiglio dei ministri. Per la nuova misura viene autorizzata la spesa complessiva di 5.472,7 milioni di euro per l’anno 2024, 5.695,0 milioni di euro per l’anno 2025, 5.623,6 milioni di euro per l’anno 2026, 5.733,6 milioni di euro per l’anno 2027, 5.844,7 milioni di euro per l’anno 2028, 5.958,0 milioni di euro per l’anno 2029, 6.073,6 milioni di euro per l’anno 2030, 6.191,4 milioni di euro per l’anno 2031, 6.311,6 milioni di euro per l’anno 2032, 6.434,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033. (segue) (Rin)