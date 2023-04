Lavoro: Bombardieri, convocazione tardiva, Cdm è propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una convocazione che arriva domenica sera alle 19 su un decreto già illustrato alle Camere, sul quale probabilmente non sarà possibile fare modifiche la riteniamo tardiva, ed è un atto di propaganda. Inoltre questo governo, come il precedente, segue il metodo di Omero: non ci arriva mai nulla di scritto ma sappiamo tutto solo oralmente”. Lo ha affermato il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, intervenendo a “Mezz’ora in più” su Rai3. La convocazione, ha ribadito, “è un atto di propaganda perché si cerca di andare in concomitanza con i comizi di Cgil, Cisl e Uil” (Rin)