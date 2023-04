© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È andato a fuoco un chiosco bar in via Tiburtina a Roma, nelle vicinanze del cimitero del Verano. Il chiosco è stato completamente distrutto dalle fiamme che hanno avvolto la struttura intorno alle 14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Sono in corso accertamenti sulla natura dell'incendio. (Rer)