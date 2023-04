Nepal: presidente dimesso da ospedale in India e in partenza per tornare a Katmandu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica del Nepal, Ram Chandra Poudel, è stato dimesso dall’All India Institute of Medical Sciences (Aiims) di Nuova Delhi, in India, e rientrerà stanotte a Katmandu. Lo ha reso noto l’ufficio di presidenza nepalese. Poudel, 78 anni, è stato trasportato il 19 aprile in aereo nella capitale indiana, su consiglio dei medici del policlinico universitario Tribhuvan di Katmandu, dove era stato ricoverato il giorno precedente per dolori all’addome. Il capo di Stato in carica dal 13 marzo, era già stato ricoverato al Tribhuvan dal primo al 5 aprile. All’Aiims Poudel è stato sottoposto ad accertamenti e cure. Secondo quanto riferito dal suo ufficio, le sue condizioni sono notevolmente migliorate, anche se i medici gli hanno prescritto qualche settimana di riposo.(Inn)