Agroalimentare: domani al villaggio della Coldiretti specialità da tutta Italia

- I picnic con tutti i menù tradizionali della Festa del Lavoro nelle diverse regioni d'Italia saranno protagonisti domani, lunedì Primo maggio, dalle ore 9, al Villaggio contadino della Coldiretti sul lungomare Imperatore Augusto di Bari, con decine di migliaia di persone provenienti dalle diverse regioni. Una grande festa di popolo per scoprire nella giornata dei lavoratori i piatti immancabili per l'appuntamento nelle diverse realtà regionali da nord a sud, dai vovi e sparasi del Veneto al pane cunzato con acciughe, olio sale origano e pomodoro della Sicilia, dalla frittata di maccheroni della Campania alla piadina con il formaggio squacquerone della Romagna fino all'immancabile fava e pecorino e molto altro ancora lungo tutta la Penisola. Per l'occasione sarà presentata l'indagine Coldiretti/Ixe' sul primo maggio degli italiani tra picnic e gite fuori porta. (Rin)