Primo maggio: Rocca, numeri incoraggianti su lavoro nel Lazio ma vanno consolidati

La festa del primo maggio "è inscritta nel cuore della Costituzione che indica nel lavoro un fondamento di civiltà, condizione di autentica libertà e di autonomia delle persone nella costruzione del proprio destino. Senza lavoro viene compromesso irrimediabilmente lo stesso diritto di cittadinanza, la dignità delle persone, pregiudicando così lo sviluppo economico e morale di una società". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Nel giorno in cui si celebra il lavoro, desidero rivolgere innanzitutto il mio pensiero e la mia vicinanza a quanti lo cercano e non riescono a ottenerlo, a chi lo ha perduto, a chi è occupato in modo precario o saltuario, a chi lavora con una retribuzione insufficiente per sé e per la propria famiglia - aggiunge -. In questa Regione c'è ancora tanto da fare visto che aumenta il numero dei lavoratori poveri: negli ultimi cinque anni, infatti, il 30 per cento di essi ha percepito retribuzioni annue inferiori ai 10 mila euro, secondo il rapporto Uil Lazio Eures".