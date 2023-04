Primo maggio: Rocca, numeri incoraggianti su lavoro nel Lazio ma vanno consolidati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo potenziare i centri per l'impiego - spiega Rocca -, renderli davvero in grado di incrociare domanda e offerta di lavoro, considerando anche le diverse peculiarità del nostro territorio e delle sue province. La Regione Lazio non è immune dalle difficoltà congiunturali del quadro economico nazionale e internazionale: l'aumento dei costi energetici e le incertezze collegate alla guerra, hanno contribuito a frenare la crescita. Tutto ciò si ripercuote, naturalmente, sul tasso di occupazione e sul potere d'acquisto delle famiglie". (segue) (Com)