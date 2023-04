Primo maggio: Rocca, numeri incoraggianti su lavoro nel Lazio ma vanno consolidati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accanto a questi dati, tuttavia - sottolinea il presidente -, si intravedono segnali incoraggianti di ripresa. Stiamo lavorando per consolidarli, per dare corpo all'energia delle aziende, alla laboriosità dei nostri concittadini. Non a caso abbiamo avviato, da subito, tavoli operativi con le parti sociali, con le imprese, con i lavoratori. Il 2023 inizia con numeri positivi sull'export, il turismo, la creazione di nuove imprese soprattutto nella Capitale: dobbiamo mettere a sistema questi dati per affrontare al meglio appuntamenti come il Giubileo e l'Expo. Questi ultimi saranno la chiave di volta non soltanto per Roma, ma per una ripartenza del Lazio e delle sue province in termini di posti di lavoro, Pil, infrastrutture". (segue) (Com)