Primo maggio: Rocca, numeri incoraggianti su lavoro nel Lazio ma vanno consolidati (4)

- "La nostra priorità - prosegue Rocca - restano tuttavia i più fragili, gli esclusi, coloro che rimanendo indietro non riescono a intravedere un possibile futuro. I giovani e le donne, in modo particolare, ma anche tutti gli operatori sanitari che devono ritrovare condizioni dignitose e sicurezza, perché anche da lì riparte una buona sanità. C'è anche un'emergenza natalità che è, a ben guardare, un'emergenza tutta sociale. Se mancano lavoro di qualità, retribuzioni dignitose e diritti, come si può ipotizzare la costruzione di una famiglia? L'occupazione femminile nella nostra Regione registra un inaccettabile gap rispetto a quella maschile. I numeri sono molto diversi dalla retorica: nel Lazio abbiamo il 54,1 per cento di donne occupate, contro il 69,7 per cento di uomini. Costruiremo un nuovo modello di welfare amico delle donne, debellando l'odiosa contrapposizione fra maternità e aspirazione lavorativa". (segue) (Com)