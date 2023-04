Primo maggio: Rocca, numeri incoraggianti su lavoro nel Lazio ma vanno consolidati (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certo, non dipende tutto dalla politica e dalle amministrazioni locali. A creare lavoro sono soprattutto le imprese, stimolate dall'obiettivo di crescere, innovare, migliorarsi - precisa il governatore del Lazio -. Esse sono, naturalmente, influenzate dal dinamismo del sistema Paese dei suoi territori, dalla nostra capacità di integrare servizi e produzione. Insomma, è la società nel suo insieme la base da cui trae forza l'economia. La difesa dei diritti è un'azione irrinunciabile per rendere pienamente effettivi gli articoli 1 e 4 della nostra Costituzione. Non tollereremo forme di illegalità e sfruttamento che, talvolta, rasentano la schiavitù. Il lavoro deve essere, anche su questo fronte, fattore di integrazione sociale". (segue) (Com)