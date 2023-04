Imprese: fonti stampa, cinese Midea valuta offerta per acquisizione della svedese Electrolux

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società cinese Midea, che produce elettrodomestici, sta valutando la potenziale acquisizione della svedese Electrolux. Lo ha riferito il portale di informazione “Bloomberg” sulla base di quanto appreso da fonti vicine alla questione. Nelle ultime settimane, Midea ha avvicinato Electrolux a tale proposito. Tuttavia, l’azienda svedese non si è finora mostrata incline alla discussione della proposta cinese. L’interesse di Midea per Electrolux è di lunga data e tra le due aziende esistono già alcuni partenariati. L’impresa cinese, secondo quanto riferiscono le fonti di “Bloomberg”, desidera un accordo amichevole. Altri produttori di elettrodomestici asiatici, tra i quali c’è Samsung Electronics, hanno mostrato un’interesse per Electrolux. L’operazione sarà un test per le capacità di acquisizione di Midea all’estero proprio mentre aumentano le misure di impronta protezionistica in Europa e negli Stati Uniti. Midea ha già acquisito una quota di controllo nell’unità elettrodomestici della multinazionale giapponese Toshiba nel 2016. L’anno successivo ha acquistato la tedesca Kuka, che produce robot. (Was)